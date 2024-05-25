Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:23

«Зенит» — «Ростов»: ничья после первого тайма

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Зенит» играет вничью с «Ростовом» после первого тайма матча заключительного, 30-го тура РПЛ — 0:0.

В первой половине встречи команда из Санкт-Петербурга нанесла 10 ударов (3 — в створ), у ростовчан 4 удара (2 — в створ).

«Зенит», занимающий второе место, сохраняет шансы на то, чтобы стать чемпионом России по итогам сезона-2023/24. Для этого сине-бело-голубым нужно победить «Ростов» и надеяться на то, что «Краснодар» в параллельном матче выиграет у «Динамо» (в этой игре после первого тайма также ничья — 0:0).

При нынешнем раскладе в матчах «Динамо» — «Краснодар» и «Зенит» — «Ростов» чемпионом становится «Динамо».

Марцел Личка, Мурад Мусаев, Сергей Семак. Кто станет чемпионом? Кто вылетит напрямую? Онлайн-трансляция матчей последнего тура РПЛ
Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Ростов
0
Читайте также
«Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Бацарашкину лишили возможности выступить на Олимпиаде в Париже
Народная артистка РФ Маргарита Терехова попала в реанимацию
Кордоба сделал «Зенит» чемпионом и продлил проклятие «Динамо». Что случилось в матче «Краснодар» - «Динамо»
Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове
Популярное видео
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Чемпионат России: итоговая таблица РПЛ-2023/24
Слишкович так и не проиграл в чемпионате. «Оренбург» остается в РПЛ
Сафонов: «Я не могу подтвердить или опровергнуть переговоры с «ПСЖ»
«Краснодар» впервые стал серебряным призером чемпионата России
РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» обыграл «Динамо», «Зенит» победил «Ростов» и другие матчи
Кассьерра стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2023/34
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Краснодар» — «Динамо»: ничья после первого тайма

Вяльбе о выступлении россиян на Олимпиаде-2026:«Я не ясновидящая»