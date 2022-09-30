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Сегодня, 18:49

Владимир Гранат: «Карпин может разобрать «Зенит»

Гранат считает, что Карпин с «Ростовом» может разобрать «Зенит»

Бывший защитник «Ростова» и сборной России Владимир Гранат оценил шансы команды Валерия Карпина против «Зенита» в матче 11-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 2 октября.

«Матч пройдет в Санкт-Петербурге, поэтому победит «Зенит», потому что в последней игре петербуржцы проиграли «Спартаку», а с конкурентами команда Семака становится совсем другой.

Что «Ростов» может противопоставить «Зениту»? Только свой футбол, плюс Карпин может разобрать соперника и указать на его слабые и сильные стороны.

Для меня матч «Зенита» со «Спартаком» не является показателем. Такие игры стали чаще проводиться, к тому же это всего лишь был кубковый матч на групповой стадии", — приводит слова Граната «РБ Спорт».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. «Ростов» — 22 балла и вторая строчка.

29 сентября команда Сергея Семака разгромно проиграла «Спартаку» (0:3) в матче Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
02 окт, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ростов
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-karpin-mozhet-razobrat-zenit/
Валерий Карпин
Владимир Гранат
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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