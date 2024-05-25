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Сегодня, 15:00

«Зенит» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Зенит» примет «Ростов» в 30-м туре РПЛ 25 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Зенита».
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» примет «Ростов» в 30-м туре чемпионата России по футболу в субботу, 25 мая. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игры и общая перекличка всех матчей 30-го тура РПЛ. Ключевые события встречи «Зенит» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире бесплатно смотреть матч можно в перекличке 30-го тура на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko состоится мультитрансляция матчей игрового дня.

«Зенит» набрал 54 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» с 43-я баллами занимает седьмую строчку премьер-лиги.
Футбол
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