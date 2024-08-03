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Сегодня, 16:15

«Зенит» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Зенит» сыграет с «Ростовом» в чемпионате России 3 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Николай Комличенко (ФК «Ростов»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Зенит» встретится с «Ростовом» в 3-м туре чемпионата России в субботу, 3 августа. Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Зенит» — «Ростов» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Прогноз на матч «Зенит» — «Ростов» читайте в нашем материале.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ростов

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
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ФК Зенит
ФК Ростов
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