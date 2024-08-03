«Зенит» встретится с «Ростовом» в 3-м туре чемпионата России в субботу, 3 августа. Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Зенит» — «Ростов» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Прогноз на матч «Зенит» — «Ростов» читайте в нашем материале.

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