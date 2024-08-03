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Сегодня, 16:21

«Зенит» — «Ростов»: Глушенков и Педро сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Зенитом» и «Ростовом» в третьем туре РПЛ.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«Зенит»: Латышонок, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Глушенков, Кассьерра, Педро.

Запасные: Кержаков, Адамов, Чистяков, Волков, Горшков, Ерохин, Мостовой, Коваленко, Мантуан, Сергеев, Изидор, Артур.

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Азнауров, Комличенко, Роналдо.

Запасные: Одоевский, Ханкич, Чернов, Мелехин, Семенчук, Байрамян, Кучаев, Шанталий, Зубенко, Жбанов, Саравия, Голенков.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
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