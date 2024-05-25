«Зенит» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Зенита» и «Ростова» определились со стартовыми составами на матч 30-го тура РПЛ. Встреча пройдет сегодня, 25 мая, в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.30 мск.

Стартовые составы:

«Зенит»: Адамов, Караваев, Алип, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Коамаров, Голенков, Роналдо.

После 29 туров чемпионата России «Зенит» набрал 54 очка и занимает второе место. «Ростов» с 43 очками располагается на седьмой строчке.