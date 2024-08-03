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Сегодня, 07:30

«Зенит» — «Ростов»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Матч «Зенит» — «Ростов» начнется в 17:30 по московскому времени
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Зенит» и «Ростов» встретятся в матче 3-го тура чемпионата России в субботу, 3 августа. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Матч «Зенит» — «Ростов» в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на сайте телеканала, в витринах прямых телеэфиров платформ Okko и «Кинопоиск» и начнется за 30 минут до старта игры.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ростов

На старте сезона РПЛ-2024/25 «Зенит» набрал 6 очков, обыграв «Крылья Советов» и «Рубин» — оба раза со счетом 4:0. Ростовчане начали сезон с ничьей с ЦСКА (0:0), а затем победили «Крылья Советов» (3:1).

«Зенит» является действующим чемпионом России. «Ростов» в сезоне-2023/24 расположился на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ.

ФК Зенит
ФК Ростов
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