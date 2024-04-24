Сегодня, 19:22
«Зенит» и «Рубин» опубликовали стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ.
Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.30 по московскому времени.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Родригао, Алип, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.
Запасные: Васютин, Адамов, Дуглас Сантос, Бардачев, Эракович, Ерохин, Коваленко, Васильев, Сергеев, Изидор, Артур, Педро.
«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Безруков, Иву, Вада, Даку.
Запасные: Шамов, Янович, Тесленко, Иванов, Рыбус, Ломовицкий, Апшацев, Шабанхаджай, Йочич, Ранджелович, Тахери, Биелович.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».