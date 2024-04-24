«Зенит» — «Рубин»: Кассьерра и Мантуан — в старте, Артур начнет игру на скамейке

«Зенит» и «Рубин» опубликовали стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.30 по московскому времени. «Зенит»: Кержаков, Караваев, Родригао, Алип, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра. Запасные: Васютин, Адамов, Дуглас Сантос, Бардачев, Эракович, Ерохин, Коваленко, Васильев, Сергеев, Изидор, Артур, Педро. «Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Безруков, Иву, Вада, Даку. Запасные: Шамов, Янович, Тесленко, Иванов, Рыбус, Ломовицкий, Апшацев, Шабанхаджай, Йочич, Ранджелович, Тахери, Биелович. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».