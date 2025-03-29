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29 марта, 19:30

«Зенит» — «Рубин»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Зенит» и «Рубин» встретятся в 22-м туре чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Зенит» и «Рубин» встретятся в матче 22-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 30 марта. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. С ключевыми событиями игры «Зенит» — «Рубин» можно ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур.
30 марта, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
4:0
Рубин

В 21 туре чемпионата России «Зенит» набрал 43 очка, а «Рубин» — 32. Петербуржцы обыграли казанцев в первом круге РПЛ и в обоих матчах группового этапа FONBET Кубка России.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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