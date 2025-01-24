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Сегодня, 21:51

Гол Соболева принес «Зениту» победу над сборной Иордании

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Зенит» — сборная Иордании.
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» в товарищеском матче победил сборную Иордании — 1:0.

Единственный гол на 62-й минуте забил форвард сине-бело-голубых Александр Соболев.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — Сборная Иордании — 1:0 (0:0)

Гол: Соболев (Чернов), 62

«Зенит»: Латышонок (Адамов, 46), Караваев (Эракович, 46), Дуглас Сантос (Горшков, 46), Нино (Чернов, 46), Ахметов (Тарасов, 46), Мостовой (Ерохин, 46), Глушенков (Ду Кейрос, 46), Барриос (Кассьерра, 46), Вендел (Соболев, 46), Вершинин (Чистяков, 32), Гонду (Мантуан, 46).

Предупреждения: Гонду, 44. Ерохин, 52.

24 января. Доха. Стадион «Grand Hamad Stadium».

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 турах.

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Александр Соболев
Футбол
РПЛ
Сборная Иордании по футболу
ФК Зенит
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