«Зенит» сделал заявление о матче с «Црвеной Звездой»

«Зенит» опубликовал заявление о товарищеском матче с «Црвеной Звездой». Команды сыграют в траурных повязках.

«Для болельщиков клубов и команд это матч памяти и единения. Футбол объединяет и спасает, поэтому игра состоится и начнется с минуты молчания. Команды сыграют в траурных повязках.

Мы скорбим вместе с каждым, кого коснулась страшная трагедия в «Крокус Сити Холле», — говорится в заявлении российского клуба.

Сообщалось, что фанаты «Црвены Звезды» перед игрой с «Зенитом» проведут акцию в память о погибших в «Крокусе».

Матч «Црвена Звезда» — «Зенит» состоится 23 марта в Белграде, начало в 21.00 мск. Игра начнется с минуты молчания.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.