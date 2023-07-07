«Зенит» следил за защитником Александровым до перехода в «Пари НН»

Защитник «Пари НН» Виктор Александров рассказал, что до перехода в нижегородский клуб за ним следил «Зенит».

«Нижний» предложил поехать на просмотр — еще в декабре 2021-го, пока шла первая часть сезона. Как рассказывал агент, за мной следил и «Зенит». Но «Нижний» проявил настойчивость, а я был рад, что мною заинтересовались в клубе из родного города», — приводит слова Александрова Sport24.

«Пари НН» арендовал 21-летнего Александрова у «Рубина» в феврале 2022 года, а в декабре выкупил права на игрока.

В сезоне-2022/23 защитник сыграл за клуб 27 матчей и забил 5 голов.