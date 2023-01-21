Metaratings: «Зенит» следит за 22-летним вратарем «Кайрата» Устименко

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«Зенит» следит за 22-летним вратарем «Кайрата» Данилом Устименко, сообщает Metaratings.ru.
Ранее клубы заключили договор о сотрудничестве, в том числе в сфере селекционной работы и переходов игроков.
Контракт Устименко с клубом истекает 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.
На счету Устименко 45 матчей за основную команду «Кайрата», 16 из которых он отыграл «на ноль»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования