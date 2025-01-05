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«Зенит» со счетом 10:0 разгромил ФШМ в детском «Кубке Колыванова»—2025, «Чертаново» победило «Школу Слуцкого»

Алина Савинова
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В воскресенье, 5 января, завершился 3-й тур группового раунда турнира «Кубок Игоря Колыванова» для детей не старше 10 лет.

В группе А «Чертаново» со счетом 6:0 разгромило «Школу Слуцкого», «Акрон-Академия Коноплева» одержала победу над «Атлантом» (3:1).

В группе В «Динамо» обыграло СШОР №8 (5:1), а «Крылья Советов» уступили «Локомотиву» (0:2).

Первый матч игрового дня группы С завершился победой «Спартака» над «Сити-Минск» (2:1), во второй встрече футболисты «Спарты» оказались сильнее соперников из «Строгино» (2:0).

Среди команд группы D лучшими в 3-м туре стали «Зенит», который забил 10 безответных голов ФШМ, и «Чертаново-2», одержавшее победу в противостоянии с ЦСКА (3:2).

Соревнования проходят в Москве, в манеже Академии «Чертаново». Матчи проводятся в формате «6 полевых игроков + вратарь» 2 тайма по 25 минут. Вход для зрителей свободный.

Источник: Академия Чертаново
Футбол
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