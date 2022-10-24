7:0! «Зенит» разгромил «Сочи». Сочинцы играли в меньшинстве с середины первого тайма

«Зенит» с разгромным счетом победил «Сочи» в матче 14-го тура чемпионата России. Питерцы уничтожили соперника со счетом 7:0.

По дублю сделали нападающие Иван Сергеев и Малком.

Также голами отметились полузащитники Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан.

Отметим, что в середине первого тайма прямую красную карточку получил защитник «Сочи» Артем Мещанинов.

«Зенит» набрал 36 очков и сохраняет уверенное первое место в турнирной таблице.

«Сочи» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице (20 очков).

В следующем туре «Зенит» 30 октября на выезде сыграет против «Крансодара». «Сочи» в этот же день на своем поле примет «Урал».