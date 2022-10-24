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Сегодня, 21:50

7:0! «Зенит» разгромил «Сочи». Сочинцы играли в меньшинстве с середины первого тайма

Иван Шитик
Корреспондент
24 октября. «Зенит» — «Сочи» — 7:0.
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» с разгромным счетом победил «Сочи» в матче 14-го тура чемпионата России. Питерцы уничтожили соперника со счетом 7:0.

По дублю сделали нападающие Иван Сергеев и Малком.

Также голами отметились полузащитники Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан.

Отметим, что в середине первого тайма прямую красную карточку получил защитник «Сочи» Артем Мещанинов.

«Зенит» набрал 36 очков и сохраняет уверенное первое место в турнирной таблице.

«Сочи» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице (20 очков).

В следующем туре «Зенит» 30 октября на выезде сыграет против «Крансодара». «Сочи» в этот же день на своем поле примет «Урал».

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
24 окт, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
7:0
Сочи
ФК Зенит
ФК Сочи
46
295
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