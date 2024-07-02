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Сегодня, 16:00

«Зенит» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча

«Зенит» и «Сочи» проводят матч в рамках предсезонного турнира
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Во вторник, 2 июля, «Зенит» и «Сочи» проводят матч в рамках предсезонного турнира. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 по московскому времени.

Матч «Зенит» — «Сочи» в прямом эфире покажет федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Также смотреть игру онлайн можно на платформе VK Видео (соцсети «ВКонтакте») — в сообществе VK Спорт.

В летнем турнире с «Зенитом» и «Сочи» также участвует сербская «Црвена звезда» и аргентинский «Тальерес». Матчи также пройдут 5, 8 и 12 июля.

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