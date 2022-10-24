Сегодня, 18:48
«Зенит» на своем поле примет «Сочи» в заключительном матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Стали известны составы команд на эту встречу.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Сергеев.
Запасные: Бязров, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мостовой, Мантуан.
«Сочи»: Джанаев, Юрганов, мааргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Джорджевич.
Запасные: Заболотный, Миладинович, Сиссако, Кравцов, Шипунов, Ушатов, Батырев, Сарвели.