«Зенит» — «Сочи»: стартовые составы команд

«Зенит» на своем поле примет «Сочи» в заключительном матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Сергеев.

Запасные: Бязров, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мостовой, Мантуан.

«Сочи»: Джанаев, Юрганов, мааргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Джорджевич.

Запасные: Заболотный, Миладинович, Сиссако, Кравцов, Шипунов, Ушатов, Батырев, Сарвели.