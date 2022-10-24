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Сегодня, 18:48

«Зенит» — «Сочи»: стартовые составы команд

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» на своем поле примет «Сочи» в заключительном матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Сергеев.

Запасные: Бязров, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мостовой, Мантуан.

«Сочи»: Джанаев, Юрганов, мааргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Джорджевич.

Запасные: Заболотный, Миладинович, Сиссако, Кравцов, Шипунов, Ушатов, Батырев, Сарвели.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
24 окт, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Сочи

ФК Зенит
ФК Сочи
2
1
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