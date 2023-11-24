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Сегодня, 15:15

«Зенит» — «Сочи»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Зенит» сыграет с «Сочи» в чемпионате России 25 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Клаудиньо (ФК «Зенит»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» сыграет с «Сочи» в матче 16-го тура чемпионата России в субботу, 25 ноября. Матч пройдет на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 15.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Сочи» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

Сине-бело-голубые занимают 2-е место в турнирной таблице премьер-лиги, в их активе 30 очков. Команда Александра Точилина заработала 10 баллов и является аутсайдером чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
25 нояб, 15:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Сочи

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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