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Сегодня, 16:51

Источник: «Зенит» согласовал контракт с Фернандешем из «Бешикташа» с зарплатой в 3 миллиона евро

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш близок к переходу в «Зенит», сообщает журналист Ягыз Сабункуоглу.

По сведениям источника, петербургский клуб согласовал личные условия контракта с 25-летним португальцем. Футболист подпишет контракт на четыре года с возможностью продления еще на сезон, а зарплата игрока составит 3 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне Феранандеш провел 45 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

ФК Бешикташ
ФК Зенит
Жедсон Фернандеш
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