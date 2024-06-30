«Чемпионат»: «Зенит» и «Торино» согласовали переход Илича

Полузащитник «Торино» Иван Илич перейдет в «Зенит», сообщает «Чемпионат».

По сведениям источника, петербуржцы согласовали трансфер 23-летнего серба. Сине-бело-голубые заплатят за игрока 25 миллионов евро, зарплата составит 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов выделить Ивичу жилье в самом престижном районе Петебрурга и автомобиль, а также оплатить неограниченное количество билетов из России в Сербию и обратно.

Контракт Илича с «Торино» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро. Полузащитник перешел в «Торино» из «Вероны» летом 2023-го за 16,5 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 на счету хавбека 4 гола и 3 результативных передачи в 36 матчах. На Евро-2024 серб провел 3 встречи и отметился 1 голевым пасом.

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