«Зенит» сообщил, что все билеты на матч со «Спартаком» проданы

Сегодня, 15:30
Пресс-служба «Зенит» сообщила о том, что все билеты на матч 26-го тура чемпионата России проданы.
«Ожидается аншлаг! Нас ждет суперматч!» — говорится в заявлении клуба.
Таким образом, на «Газпром-Арене» ожидается около 45 тысяч болельщиков. Именно столько вмещает домашний стадион «Зенита».
Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Начало игры в 18.00 по московскому времени.
«Зенит» досрочно станет чемпионом в случае победы над «Спартаком» или ничьей при условии потери очков ЦСКА в домашнем матче с «Оренбургом».
Команда из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице РПЛ с 61 очком после 25 игр. Далее идут «Ростов» (50 очков, 26 матчей), «Спартак» (49, 25) и ЦСКА (48, 25).