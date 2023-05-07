«Зенит» сообщил, что все билеты на матч со «Спартаком» проданы

Пресс-служба «Зенит» сообщила о том, что все билеты на матч 26-го тура чемпионата России проданы.

«Ожидается аншлаг! Нас ждет суперматч!» — говорится в заявлении клуба.

Таким образом, на «Газпром-Арене» ожидается около 45 тысяч болельщиков. Именно столько вмещает домашний стадион «Зенита».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Начало игры в 18.00 по московскому времени.

«Зенит» досрочно станет чемпионом в случае победы над «Спартаком» или ничьей при условии потери очков ЦСКА в домашнем матче с «Оренбургом».