«Зенит» обыграл «Спартак» и пятый раз подряд стал чемпионом России

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России — 3:2.

Счет был открыт на 13-й минуте хавбеком хозяев Клаудиньо, на 33-й минуте форвард красно-белых Кейта Бальде сравнял счет. На 39-й минуте Андрей Мостовой снова вывел питерцев вперед.

Во втором тайме на 75-й минуте был удален защитник «Спартака» Алексис Дуарте. Спустя 10 минут полузащитник гостей Квинси Промес реализовал пенальти и сравнял счет в матче. На 90+1-й минуте Иван Сергеев забил гол, который позволил команде одержать победу в этой встрече.

Таким образом, «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» с 49 очками опустился на 4-е место.