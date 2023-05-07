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Сегодня, 20:00

«Зенит» обыграл «Спартак» и пятый раз подряд стал чемпионом России

Виктория Кравченко
Игроки «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России — 3:2.

Счет был открыт на 13-й минуте хавбеком хозяев Клаудиньо, на 33-й минуте форвард красно-белых Кейта Бальде сравнял счет. На 39-й минуте Андрей Мостовой снова вывел питерцев вперед.

Во втором тайме на 75-й минуте был удален защитник «Спартака» Алексис Дуарте. Спустя 10 минут полузащитник гостей Квинси Промес реализовал пенальти и сравнял счет в матче. На 90+1-й минуте Иван Сергеев забил гол, который позволил команде одержать победу в этой встрече.

Таким образом, «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» с 49 очками опустился на 4-е место.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:2
Спартак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
60
298
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