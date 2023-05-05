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Сегодня, 20:40

Кафельников о матче «Зенит» — «Спартак»: «Мне параллельно на это событие»

Евгений Кафельников.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
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Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» высказался о предстоящем противостоянии красно-белых с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ.

«Насколько для меня важно, чтобы «Зенит» не стал чемпионом в матче со «Спартаком»? Мне вообще параллельно на это событие, честно. От слова совсем. Слежу ли за игрой «Спартака» сейчас? Нет, какой тут интерес, когда все и так понятно. Абсолютно нет никакого желания [следить за чемпионатом]», — сказал Кафельников «СЭ».

Матч 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая. Начало встречи — в 18.00.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 61 очко за 25 туров. «Спартак» — третий (49).

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Евгений Кафельников
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