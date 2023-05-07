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Судейство

Сегодня, 19:12

«Зенит» — «Спартак»: Кузяев подтолкнул Зобнина. Почему засчитан гол и не вмешался ВАР?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Далер Кузяев («Зенит») толкает Романа Зобнина («Спартак») в матче 26-го тура РПЛ.
Фото Скриншот из трансляции
Далер Кузяев («Зенит») толкает Романа Зобнина («Спартак») в матче 26-го тура РПЛ.
Фото Скриншот из трансляции
Арбитр Павел Кукуян и Роман Зобнин.
Фото Скриншот из трансляции
Далер Кузяев («Зенит») толкает Романа Зобнина («Спартак») в матче 26-го тура РПЛ.
Фото Скриншот из трансляции
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На 39-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» сине-бело-голубые забили второй гол, который Павел Кукуян засчитал. Правильно ли поступил судья?

В ходе атаки хозяев поля упал Роман Зобнин, которого в спину толкнул Далер Кузяев. После этого прошло 16 секунд, зенитовцы сделали в общей сложности девять передач, а один из спартаковцев сыграл в мяч и попытался выбить его из штрафной площади.

Далер Кузяев («Зенит») толкает Романа Зобнина («Спартак») в матче 26-го тура РПЛ.
Скриншот из трансляции
Далер Кузяев («Зенит») толкает Романа Зобнина («Спартак») в матче 26-го тура РПЛ.
Скриншот из трансляции

Кукуян атаку не остановил и взятие ворот засчитал. Видеоассистенты Сергей Иванов и Андрей Образко провели проверку и в действия судьи не вмешались. Причины могут быть разными: либо они не квалифицировали действия Кузяева как фол, либо затем не посчитали происходившее единой фазой атаки.

Арбитр Павел Кукуян и Роман Зобнин.
Скриншот из трансляции

В любом случае вопрос в данной ситуации должен быть адресован не ВАР (это действительно не одна фаза атаки), а Кукуяну, который не зафиксировал фол Кузяева и продолжил игру. Именно его ошибочное решение привело к возникновению спорной ситуации, в которую ВАР уже не могли вмешаться. «Открутить» момент назад было невозможно.

Далер Кузяев
Роман Зобнин
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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