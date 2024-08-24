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Судейство

Сегодня, 19:10

«Зенит» — «Спартак»: Мешков правильно дважды предупредил Эраковича, но не удалил Медину

Александр Бобров
Шеф-редактор
Виталий Мешков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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На 56-й и 62-й минутах матча 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» судья Виталий Мешков дважды правильно показал желтую карточку Страхине Эраковичу за фолы на Хесусе Медине. Оба раза нарушения правил действительно заслуживали применения дисциплинарных санкций в виде предупреждений.

При этом нужно отметить, что в первый раз заслуживал наказания и сам спартаковец. Он характерным жестом выпрашивал желтую карточку для соперника, но судья оставил это без внимания. Медина в первом тайме уже был предупрежден за неспортивное поведение. Желтая карточка за то же самое на 56-й минуте стала бы для него второй в матче — и ему пришлось бы покинуть поле.

Хесус Медина.
Фото Скриншот трансляции

Наши судьи очень вольно трактуют это правило, касающееся выпрашивания предупреждений для оппонентов. А точнее, просто закрывают глаза на такие фолы. Случай с Мединой и Мешковым далеко не первый в этом и в прошлом чемпионатах России.

Матео Кассьерра и&nbsp;Манфред Угальде. «Зенит» — «Спартак»: Эракович удален. Онлайн-трансляция матча РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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