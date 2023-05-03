Орлов: «Не стоит заранее отдавать победу «Зениту». У «Спартака» есть Промес, Соболев»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал о предстоящем матче 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак». Игра пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая.

— Я бы заранее не отдавал победу «Зениту» в предстоящем поединке. Нет, нет, у «Спартака» есть свои козыри. Фактор Промеса, например. Да и Соболев способен создать проблемы питерцам. Так что ничего еще не ясно. Москвичей точно не надо дополнительно настраивать на это противостояние. Нас ждет интересная игра! Российское эль-класико. Пусть победит сильнейший.

«Зенит» с 61 баллом занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России после 25 туров. Красно-белые располагаются на третьей строчке с 49 очками.

Сине-бело-голубые могут досрочно стать чемпионами сезона-2022/23 в двух случаях:

1) если сыграют вничью со «Спартаком», «Ростов» уступит «Факелу», а ЦСКА (48 очков) днем 7 мая не справится с «Оренбургом»;

2) если дома победят «Спартак», а «Ростов» 6 мая не сможет обыграть «Факел».