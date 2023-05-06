Белоголовцев: «Спартак» просто доигрывает чемпионат»

Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и красно-белыми. В этой встрече команда Сергея Семака может оформить чемпионский титул.

«Боюсь, что «Спартаку» не удастся испортить праздник «Зениту», — приводит слова Белоголовцева «РБ Спорт». — Красно-белые притормозили, несмотря на победу над «Краснодаром». Мне кажется, у команды проблемы функциональной подготовки. Такое ощущение, что ребята перестали верить в то, что могут навязать борьбу «Зениту» и стали играть без огня. Места, кроме первого никаких дивидендов не сулит, поэтому «Спартак» просто доигрывает чемпионат. Буду надеяться, что вничью красно-белые сыграют».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая. Начало — в 18.00 мск.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице РПЛ (61 очко). Красно-белые с 49 очками занимают третье место.