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РПЛ

6 мая, 23:49

Белоголовцев: «Спартак» просто доигрывает чемпионат»

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Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и красно-белыми. В этой встрече команда Сергея Семака может оформить чемпионский титул.

«Боюсь, что «Спартаку» не удастся испортить праздник «Зениту», — приводит слова Белоголовцева «РБ Спорт». — Красно-белые притормозили, несмотря на победу над «Краснодаром». Мне кажется, у команды проблемы функциональной подготовки. Такое ощущение, что ребята перестали верить в то, что могут навязать борьбу «Зениту» и стали играть без огня. Места, кроме первого никаких дивидендов не сулит, поэтому «Спартак» просто доигрывает чемпионат. Буду надеяться, что вничью красно-белые сыграют».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая. Начало — в 18.00 мск.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице РПЛ (61 очко). Красно-белые с 49 очками занимают третье место.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-belogolovtsev-spartaku-ne-udastsya-isportit-prazdnik-zenitu-predel-mechtanij-nich-ya/
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