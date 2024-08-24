«Зенит» встретится со «Спартаком» в рамках центрального матча 6-го тура премьер-лиги в субботу, 24 августа. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 17.30 по московскому времени.

Игру «Зенит» — «Спартак» в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» и его сайт. Прямая трансляция матча начнется в 16:30 со студии, эфир самой встречи начнется за несколько минут до начала — примерно в 17:25. Видеотрансляция также будет доступна на сайте телеканала matchtv.ru и в онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» (по подписке, как ретрансляция эфира федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата России. Ключевые события игры «Зенит» — «Спартак» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

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