«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью со «Спартаком»

«Зенит» и «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ — 0:0.

Хозяева остались в меньшинстве во втором тайме — на 62-й минуте вторую желтую карточку получил Страхиня Эракович. После удаления главный тренер «Спартака» Деян Станкович поцеловал бывшего подопечного по «Црвене Звезде» в голову.

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 31 августа. «Спартак» в этот же день на своем поле примет «Акрон».