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Сегодня, 10:00

«Зенит» — «Спартак»: результаты матчей и статистика команд в РПЛ

«Зенит» примет «Спартак» в 6-м туре РПЛ
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Зенит» — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» на своем поле примет «Спартак» в рамках центрального матча 6-го тура премьер-лиги в субботу, 24 августа. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата России. Ключевые события игры «Зенит» — «Спартак» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

У «Спартака» после пяти туров 10 очков — красно-белые занимают четвертую позицию в лиге. Красно-белые потерпели поражение от «Оренбурга» (0:2) на старте чемпионата, затем обыграли «Химки» (3:1) и «Крылья Советов» (3:0). После москвичи не сумели распечатать ворота «Ахмата» (0:0), но потом разгромили на своем поле «Факел» (3:0).

У зенитовцев 13 очков — петербургский клуб единолично лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая на 1 балл два столичных клуба — «Динамо» и «Локомотив». Петербуржцы обыграли «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» (4:0), «Ростов» (5:0) и «Динамо» (1:0), а затем поделили очки с «Химками» (1:1).

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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