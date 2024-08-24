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Сегодня, 16:30

«Зенит» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча РПЛ прямой эфир сейчас

Матч 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» покажет телеканал «Матч ТВ»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Зенит» — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» и «Спартак» сыграют в рамках центрального матча 6-го тура премьер-лиги в субботу, 24 августа. Игра состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата России. Ключевые события игры «Зенит» — «Спартак» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Игру «Зенит» — «Спартак» в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» и его сайт. Видеотрансляция также будет доступна на сайте телеканала matchtv.ru и в онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» (по подписке, как ретрансляция эфира федерального канала).

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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