«Зенит» — «Спартак»: ВАР не успели остановить игру и не проверили эпизод с падением Бальде?

Появилось мнение, что бригада Павла Кукуяна в первом тайме матча 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (3:2) должна была отменить второй гол сине-бело-голубых, «открутить» игру назад и назначить 11-метровый удар за фол на Кейта Бальде.

Но сделать так было невозможно. По простой причине: после падения спартаковца в штрафной площади «Зенита» в течение примерно 12 секунд защитник хозяев поля выбил мяч за боковую линию, а затем красно-белые ввели его в игру. Момент, как сегодня принято выражаться, был заигран.

То есть матч остановился, а затем был возобновлен вводом мяча из аута. Странно, что это произошло настолько быстро. Ведь видеоассистенты Сергей Иванов и Андрей Образко были обязаны проверить эпизод с падением Бальде в штрафной. Сделать это за считанные секунды они точно не могли.

Скриншот из трансляции

Скриншот из трансляции

Скриншот из трансляции

Скриншот из трансляции

Выходит, они и не проверяли фол на Бальде, не давали ему оценку? Почему так произошло — АВАР Образко не успел предупредить арбитра Павла Кукуяна, что матч не нужно возобновлять, что нужно подождать, пока пройдет проверка?

Это лишь версия. Она имеет право на существование, учитывая небольшой опыт Образко. Он только в марте этого года дебютировал в роли АВАР. Игра в Петербурге была для него четвертой в этой роли в чемпионате России.