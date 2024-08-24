«Зенит» — «Спартак»: Вендел и Педро выйдут на поле с первых минут матча

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч 6-го тура РПЛ. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17.30 по московскому времени.

«Зенит»: Латышонок, Волков, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Педро.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Литвинов, Умяров, Денисов, Мартинс, Медина, Бонгонда, Барко, Угальде.

Ранее сообщалось, что полузащитники сине-бело-голубых Вендел и Педро могут пропустить встречу.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».