Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:00

«Зенит» — «Спартак»: во сколько смотреть матч РПЛ в прямом эфире

Матч «Зенит» — «Спартак» начнется в 17:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Зенит» — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Зенит» примет «Спартак» в центральном матче 6-го тура премьер-лиги в субботу, 24 августа. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Встречу «Зенит» — «Спартак» в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» и его сайт. Видеотрансляция встречи также будет доступна на сайте телеканала matchtv.ru и в онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» (по подписке, как ретрансляция эфира федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата России. Ключевые события игры «Зенит» — «Спартак» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Жена Сергея Мандреко рассказала о тяжелой болезни мужа
Фигуристка Зинина прокомментировала свое видео про суицид и изнасилования
ВСУ совершили неудачную попытку прикрепить флаг Украины на телевышку в ЛНР
Старший сын Аршавина в Большом театре, дочь — участница шоу «Танцы на ТНТ», второй сын-футболист и фанат «Спартака». У легенды «Зенита» родился пятый ребенок
В Якутии из-за отказа двигателя самолет Ан-2 совершил аварийную посадку
В Британии разработали план на случай смерти кота Ларри из резиденции премьер-министра
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
В Петербурге без лидеров «Зенита» станет понятно, кто по натуре тренер Станкович — смельчак или перестраховщик
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: видео голов матча 6-го тура РПЛ
«Рубин» — «Динамо» Мх: Левников раньше времени завершил игру? Нет, объясняем, что произошло
Матч «Зенит» — «Спартак» будет особенным. Для этого есть пять причин
РПЛ, 6-й тур: ЦСКА — «Акрон», «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Волк: «Еще будучи мальчишкой я мечтал стать лучшим и надеюсь, что я стану лучшим»

Ташуев: «Спартак» не может, а должен конкурировать с «Зенитом»