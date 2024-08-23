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Сегодня, 17:30

«Зенит» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Зенит» встретится со «Спартаком» в 6-м туре чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
«Зенит» — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче 6-го тура российской премьер-лиги в субботу, 24 августа. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начало матча — в 17:30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за час до игры, эфир будет также доступен на сайте медиахолдинга.

В первых 5 турах зенитовцы одержали 4 победы и 1 раз сыграл вничью. У красно-белых 3 победы, 1 ничья и 1 поражение.

В первом круге чемпионата России сезона-2023/24 «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:1, а в матче второго круга была зафиксирована ничья (0:0). По итогам сезона «Зенит» занял первое место в РПЛ, а «Спартак» — пятое.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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