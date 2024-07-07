«Зенит» стал единственной российской командой в рейтинге лучших клубов мира по версии IFFHS

«Зенит» стал единственной командой из России в рейтинге лучших клубов мира по версии Международной федерации футбольной истории (IFFHS).

В рейтинге учитывались результаты с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024-го. Петербуржцы набрали 58 очков и разделили 409-е место с немецким «Кельном», бельгийским «Шарлеруа», американским «Шарлотт» и украинским «Полесье».

Первое место в рейтинге IFFHS занял «Реал» (371 очко), на второй строчке с 369 очками «Манчестер Сити», замыкает тройку «Байер» (355).

«Зенит» в минувшем сезоне стал чемпионом России, победителем Кубка и Суперкубка страны.