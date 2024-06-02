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Сегодня, 20:02

«Зенит» сыграет против «Краснодара» в Суперкубке России

Алина Савинова
Суперкубок России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» встретится с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России по футболу в 2024 году.

В воскресенье, 2 июня, петербуржцы выиграли FONBET Кубок России, одержав победу над «Балтикой» в суперфинале турнира (2:1). Сине-бело-голубые также стали победителями РПЛ по итогам сезона-2023/24.

Согласно регламенту, если чемпионом России и обладателем Кубка становится одна и та же команда, то ее соперником в Суперкубке будет серебряный призер чемпионата. На втором месте в РПЛ финишировал «Краснодар».

Точная дата и место проведения матча за Суперкубок страны будут названы позднее.

Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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