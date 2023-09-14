«Зенит» сыграет с «Кайратом» и «Нефтчи»

Как стало известно «СЭ», в каждой из двух оставшихся в этом году пауз на матчи сборных сине-бело-голубые планируют провести по одной товарищеской игре. 14 октября чемпион России должен встретиться в гостях с «Кайратом», а на ноябрь запланирована поездка в Баку на спарринг с «Нефтчи».

После 7 туров чемпионата России-2023/24 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 14 очками. Команда из Санкт-Петербурга становилась чемпионом страны в пяти последних сезонах.