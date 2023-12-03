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Сегодня, 15:45

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в белых футболках с синими шортами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Комплект гостевой формы «Зенита».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Стало известно, в какой форме сыграют футболисты «Зенита» в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Зенит» выйдет на поле в белых футболках и синих шортах. Хозяин поля «Локомотив» сыграет в зеленым футболках.

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий начало матча «Локомотив» — «Зенит» перенесен на 30 минут — с 16:30 на 17:00. Отмечается, что это не является окончательным решением.

В 16:00 команды с делегатом выйдут на поле и примут решение о возможном дальнейшем переносе матча.

Первоначально игра должна была состояться в 16.30 мск, теперь старт назначен на 17.00.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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