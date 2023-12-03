«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в белых футболках с синими шортами

Стало известно, в какой форме сыграют футболисты «Зенита» в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Зенит» выйдет на поле в белых футболках и синих шортах. Хозяин поля «Локомотив» сыграет в зеленым футболках.

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий начало матча «Локомотив» — «Зенит» перенесен на 30 минут — с 16:30 на 17:00. Отмечается, что это не является окончательным решением.

В 16:00 команды с делегатом выйдут на поле и примут решение о возможном дальнейшем переносе матча.

Первоначально игра должна была состояться в 16.30 мск, теперь старт назначен на 17.00.