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Сегодня, 18:19

«Зенит» сыграет с сербской «Войводиной» во время паузы на матчи сборных

Лусиано празднует гол с одноклубниками.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Зенит» встретится с сербским клубом «Войводина» во время перерыва в РПЛ на матчи национальных сборных.

Матч с командой из города Нови-Сад пройдет в Санкт-Петербурге 12 октября, начало — в 19:00 по московскому времени.

«Войводина» — двукратный чемпион Югославии, двукратный обладатель Кубка Сербии и финалист Кубка Интертого.

Ранее сине-бело-голубые дважды встречались с командой из Нови-Сада в товарищеских играх: 2 февраля 2002 года в Ларнаке (победа «Зенита» со счетом 3:1) и 7 февраля 2009 года в турецком Кадрие (3:0 в пользу сине-бело-голубых)", — сообщается на официальном сайте «Зенита».

Петербургский клуб после 10 туров занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.

Источник: ФК Зенит
ФК Войводина
ФК Зенит

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