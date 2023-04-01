Дубль Сергеева принес «Зениту» победу над «Уралом»

«Зенит» дома обыграл «Урал» в матче 21-го тура чемпионата России — 2:0.

Оба гола во встрече забил нападающий Иван Сергеев на 75-й и на 86-й минутах. На 81-й минуте Густаво Мантуан отправил мяч в ворота «Урала» после передачи Вячеслава Караваева, но гол был отменен из-за офсайда.

«Зенит» набрал 51 очко и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» находится на 10-й строчке (25).

В следующем туре сине-бело-голубые сыграют 9 апреля на выезде против «Локомотива», а оранжево-черные 8 апреля встретятся с «Ахматом».