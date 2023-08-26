«Зенит» — «Урал»: Кассьерра оформил дубль

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра забил на 68-й минуте матча 6-го тура РПЛ против «Урала» — 4:0.

Защитник уральцев Мингиян Бевеев отдал передачу точно в ноги полузащитнику питерцев Венделу, который убежал от него и сыграл в центр штрафной на Кассьерру. Форвард обыграл вратаря «Урала» Илью Помазуна и пробил в пустой створ ворот.

Для Кассьерры это второй гол в этом матче.