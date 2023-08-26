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Сегодня, 15:50

«Зенит» — «Урал»: Клаудиньо забил свечкой из-за пределов штрафной после ошибки Помазуна

Руслан Минаев
Клаудиньо и Вендел.
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» забил третий гол в ворота «Урала» в матче 6-го тура чемпионата России — 3:0.

Гол на 45-й минуте забил Клаудиньо. Бразилец перехватил передачу Ильи Помазуна и ударом из-за пределов штрафной перебросил вратаря.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
26 авг, 15:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Урал
Клаудиньо
РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
8
13
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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