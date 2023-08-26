«Зенит» дома разгромил «Урал» в матче РПЛ, Кассьерра оформил дубль

«Зенит» на домашнем поле обыграл «Урал» в матче 6-го тура РПЛ — 4:0.

Счет в матче открыл нападающий Иван Сергеев на 8-й минуте. Затем на 30-й минуте форвард Матео Кассьерра удвоил преимущество хозяев. Полузащитник Клаудиньо на 45+1-й минуте забил третий гол, перебросив вратаря Илью Помазуна, после его же ошибки.

Во втором тайме Кассьерра оформил дубль, забив на 68-й минуте.

«Зенит» набрал 13 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с таким же количеством очков находится на третьей строчке. Команда Виктора Гончаренко потерпела первое поражение в текущем сезоне РПЛ.

Сине-бело-голубые 3 сентября в 7-м туре на выезде сыграют с ЦСКА, а оранжево-черные 2 сентября примут «Ахмат».