«Зенит» — «Урал»: Сутормин сыграл рукой, но пенальти правильно не назначен

На 86-й минуте матча 6-го тура чемпионата России-2023/24 «Зенит» — «Урал» арбитр Артем Чистяков дважды не остановил игру в ситуациях, когда совершались фолы.

Сначала Егор Мосин с нарушением правил отобрал мяч у Дугласа Сантоса. С этого началась атака гостей, которая завершилась технической ошибкой Алексея Сутормина — он в своей штрафной площади сыграл в мяч левой рукой.

Судья этого не увидел или неверно оценил. В его действия вмешались видеоассистенты Владимир Москалев и Антон Кобзев. Они провели проверку и предложили Чистякову посмотреть оба эпизода на мониторе.

В результате на 90-й минуте рефери правильно назначил штрафной удар в сторону ворот «Урала», так как фол Мосина случился раньше, чем фол Сутормина.