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Сегодня, 15:40

«Зенит» ушел в летний отпуск, команда возобновит тренировки в конце июня

Виталий Косик
Корреспондент
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«Зенит» после завершения заключительного матча сезона-2022/23 отправился в отпуск до конца июня, сообщает пресс-служба команды.

Сообщается, что футболисты пройдут летний медосмотр 21 и 22 июня. 23-го сине-бело-голубые приступят к подготовке к следующему сезону.

Некоторые игроки питерской команды отправятся в свои национальные сборные.

Малком получил приглашение в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Гвинеей (17 июня, Барселона) и Сенегалом (20 июня, Лиссабон). Нуралы Алип и команда Казахстана сыграют два выездных отборочных матча Евро-2024: против Сан-Марино (16 июня) и Северной Ирландии (19 июня). Вильмар Барриос и Матео Кассьерра приглашены в сборную Колумбии на товарищеские встречи с Ираком (16 июня, Валенсия) и Германией (20 июня, Гельзенкирхен).

Источник: ФК «Зенит»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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