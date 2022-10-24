«Зенит» установил новый рекорд чемпионатов России, забив в 41-м домашнем матче подряд

Сегодня, 22:11
«Зенит», разгромив «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура РПЛ, забил в 41-м домашнем матче чемпионата подряд.
Питерцы, которые в последний раз не отличались на своем поле в марте 2020 года во встрече с «Уфой» (0:0), установили рекорд чемпионата России, превзойдя результат «Ротора», который с 1992 по 1995 год, 40 раз кряду огорчал гостей Волгограда.
Самые продолжительные серии домашних матчей с голами в чемпионатах России
|
Команда
|
Годы
|
Тренеры
|
Матчи
|
Зенит
|
2020-н.в.
|
Сергей Семак
|
41
|
Ротор
|
1992-1995
|
Владимир Файзулин, Владимир Сальков, Виктор Прокопенко
|
40
|
ЦСКА
|
2005-2007
|
Валерий Газзаев
|
34
|
Алания
|
1992-1994
|
Александр Новиков, Александр Яновский,
|
29
|
Спартак
|
2005-2006
|
Александр Старков, Владимир Федотов
|
29
|
Спартак
|
1994-1996
|
Олег Романцев, Георгий Ярцев
|
27
|
Спартак
|
2007-2008
|
Владимир Федотов, Станислав Черчесов, Игорь Ледяхов
|
24
|
Динамо
|
1993-1994
|
Валерий Газзаев, Адамас Голодец, Константин Бесков
|
23
|
Локомотив
|
2018-2019
|
Юрий Семин
|
20