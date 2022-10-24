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Сегодня, 22:11

«Зенит» установил новый рекорд чемпионатов России, забив в 41-м домашнем матче подряд

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
«Зенит» установил очередной рекорд.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Зенит», разгромив «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура РПЛ, забил в 41-м домашнем матче чемпионата подряд.

Питерцы, которые в последний раз не отличались на своем поле в марте 2020 года во встрече с «Уфой» (0:0), установили рекорд чемпионата России, превзойдя результат «Ротора», который с 1992 по 1995 год, 40 раз кряду огорчал гостей Волгограда.

Самые продолжительные серии домашних матчей с голами в чемпионатах России

Команда

Годы

Тренеры

Матчи

Зенит

2020-н.в.

Сергей Семак

41

Ротор

1992-1995

Владимир Файзулин, Владимир Сальков, Виктор Прокопенко

40

ЦСКА

2005-2007

Валерий Газзаев

34

Алания

1992-1994

Александр Новиков, Александр Яновский,
Владимир Федотов, Валерий Газзаев

29

Спартак

2005-2006

Александр Старков, Владимир Федотов

29

Спартак

1994-1996

Олег Романцев, Георгий Ярцев

27

Спартак

2007-2008

Владимир Федотов, Станислав Черчесов, Игорь Ледяхов

24

Динамо

1993-1994

Валерий Газзаев, Адамас Голодец, Константин Бесков

23

Локомотив

2018-2019

Юрий Семин

20

РПЛ
ФК Зенит
3
1
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