«Зенит» уступает «Спартаку» по количеству вторых место по итогам РПЛ

Сегодня, 10:15
В рейтинге призеров чемпионатов России «Краснодар» благодаря серебряному финишу поднялся на девятое место, опередив «Ростов» и «Сочи», который по разу занимали вторые места. «Динамо» и «Зенит» улучшить позиции не смогли. Бело-голубые с одним серебром и шестью бронзами остались восьмыми, а сине-бело-голубые все еще уступают «Спартаку», но теперь только по количеству вторых мест.
Все призеры чемпионатов России:
|
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1. Спартак
|
10
|
6
|
4
|
20
|
2. Зенит
|
10
|
3
|
4
|
17
|
3. ЦСКА
|
6
|
9
|
3
|
18
|
4. Локомотив
|
3
|
6
|
6
|
15
|
5. Рубин
|
2
|
0
|
2
|
4
|
6. Спартак Вл/Спартак-Алания/Алания
|
1
|
2
|
0
|
3
|
7. Ротор
|
0
|
2
|
1
|
3
|
8. Динамо
|
0
|
1
|
6
|
7
|
9. Краснодар
|
0
|
1
|
3
|
4
|
10. Ростов
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Сочи
|
0
|
1
|
0
|
1
|
12. Анжи
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Крылья Советов
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Торпедо
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
32
|
32
|
32
|
96