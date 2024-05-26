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Сегодня, 10:15

«Зенит» уступает «Спартаку» по количеству вторых место по итогам РПЛ

Кирилл Бурдаков
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В рейтинге призеров чемпионатов России «Краснодар» благодаря серебряному финишу поднялся на девятое место, опередив «Ростов» и «Сочи», который по разу занимали вторые места. «Динамо» и «Зенит» улучшить позиции не смогли. Бело-голубые с одним серебром и шестью бронзами остались восьмыми, а сине-бело-голубые все еще уступают «Спартаку», но теперь только по количеству вторых мест.

Все призеры чемпионатов России:

З

С

Б

Всего

1. Спартак

10

6

4

20

2. Зенит

10

3

4

17

3. ЦСКА

6

9

3

18

4. Локомотив

3

6

6

15

5. Рубин

2

0

2

4

6. Спартак Вл/Спартак-Алания/Алания

1

2

0

3

7. Ротор

0

2

1

3

8. Динамо

0

1

6

7

9. Краснодар

0

1

3

4

10. Ростов

0

1

0

1

Сочи

0

1

0

1

12. Анжи

0

0

1

1

Крылья Советов

0

0

1

1

Торпедо

0

0

1

1

32

32

32

96
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
7
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