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Сегодня, 22:50

ESPN Brasil: «Зенит» в ближайшее время оформит переход полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора

Руслан Минаев
Родриго Нестор.
Фото Reuters
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«Зенит» собирается подписать полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, сообщает ESPN Brasil. По данным источника, трансфер может состояться в ближайшее время.

Отмечается, что агент игрока Андре Кюри, знаком с «Зенитом» по переходу нападающего Юри Альберто, чьи интересы он также представляет.

Контракт 22-летнего Нестора с «Сан-Паулу» действует до февраля 2028 года. В этом сезоне на счету хавбека 34 матча, в которых он забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Источник: ESPN Brasil
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сан-Паулу
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