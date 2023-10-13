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Сегодня, 11:45

«Зенит» в феврале 2024 года сыграет на турнире с бразильскими клубами

Микеле Антонов
Корреспондент
Вендел и Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Посол БРИКС в Бразилии Деванир Кавалканте де Лима в интервью «СЭ» рассказал, с кем будет играть «Зенит» на зимнем Кубке в Катаре.

— Возможно ли провести турнир с бразильскими командами в России?

— Это не проблема. Единственная сложность — календарь бразильских клубов. Сложно подстроить его под такой турнир. Однако бразильцы с радостью поедут играть в Россию. Кстати, сейчас я пытаюсь организовать турнир в Катаре, где будет участвовать «Зенит». Но это тоже очень сложно как раз из-за календаря.

— Когда пройдет этот турнир?

— С 1 по 10 февраля. Это уже утверждено.

— Как проходили переговоры с «Зенитом»?

— Дело в том, что организация лежала на ассоциации футбола Катара. Я взаимодействую лишь с бразильскими командами. Все остальные клубы со всего мира были в их ведении. Но сейчас я на связи со всеми клубами из высшего бразильского дивизиона. Стараюсь привлечь к турниру в Катаре как можно больше участников.

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Футбол
ФК Зенит
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