«Зенит» в феврале 2024 года сыграет на турнире с бразильскими клубами

Посол БРИКС в Бразилии Деванир Кавалканте де Лима в интервью «СЭ» рассказал, с кем будет играть «Зенит» на зимнем Кубке в Катаре.

— Возможно ли провести турнир с бразильскими командами в России?

— Это не проблема. Единственная сложность — календарь бразильских клубов. Сложно подстроить его под такой турнир. Однако бразильцы с радостью поедут играть в Россию. Кстати, сейчас я пытаюсь организовать турнир в Катаре, где будет участвовать «Зенит». Но это тоже очень сложно как раз из-за календаря.

— Когда пройдет этот турнир?

— С 1 по 10 февраля. Это уже утверждено.

— Как проходили переговоры с «Зенитом»?

— Дело в том, что организация лежала на ассоциации футбола Катара. Я взаимодействую лишь с бразильскими командами. Все остальные клубы со всего мира были в их ведении. Но сейчас я на связи со всеми клубами из высшего бразильского дивизиона. Стараюсь привлечь к турниру в Катаре как можно больше участников.